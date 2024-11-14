Украина увеличила экспорт товаров на 12,9% — Госстат

Экспорт товаров из Украины за январь-сентябрь 2024 года достиг $30,8 млрд, что на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, импорт украинских товаров увеличился на 11% — до $51,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«За 9 месяцев 2024 года экспорт товаров составил $30 838,5 млн, или 112,9% по сравнению с 9 месяцами 2023 года, импорт — $51 220,5 млн, или 110,0%», — говорится в сообщении Гостата.

Следовательно, отрицательное сальдо составило $20,382 млрд против $19,253 млрд за 9 месяцев в прошлом году.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,60 (за 9 месяцев 2023 года — 0,59).

Экспорт

Среди групп товаров, экспорт которых продемонстрировал наибольший рост в этом году:

электрические машины (+21,3%),

черные металлы (+15,2%),

зерновые культуры (+10,2%).

Импорт

Импорт увеличился в категориях: