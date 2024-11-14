Экспорт товаров из Украины за январь-сентябрь 2024 года достиг $30,8 млрд, что на 12,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, импорт украинских товаров увеличился на 11% — до $51,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Украина увеличила экспорт товаров на 12,9% — Госстат
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«За 9 месяцев 2024 года экспорт товаров составил $30 838,5 млн, или 112,9% по сравнению с 9 месяцами 2023 года, импорт — $51 220,5 млн, или 110,0%», — говорится в сообщении Гостата.
Следовательно, отрицательное сальдо составило $20,382 млрд против $19,253 млрд за 9 месяцев в прошлом году.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,60 (за 9 месяцев 2023 года — 0,59).
Экспорт
Среди групп товаров, экспорт которых продемонстрировал наибольший рост в этом году:
- электрические машины (+21,3%),
- черные металлы (+15,2%),
- зерновые культуры (+10,2%).
Импорт
Импорт увеличился в категориях:
- электрические машины (+30,0%),
- реакторы ядерные, котлы, машины (+28,3%),
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного (+11,9%).
Источник: Минфин
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