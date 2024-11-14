Доход Softbank за 3 месяца достиг $7,7 млрд

За III квартал чистая прибыль SoftBank составила ¥1,18 трлн. Компания заработала на росте цен бумаг размещавшихся фирм в Vision Fund. Итог существенно превысил ожидавшиеся ¥287 млрд. За тот же временной отрезок 2023-го компания из Японии получила ¥931 млрд убытка. Осторожность подхода SoftBank к вложениям принесла результат. Ранее ей пришлось заниматься сокращением в течение долгого времени, так как жесткая монетарная политика уменьшила цену ряда активов, отметили аналитики LBLV .

Сейчас часть оценок оправляется от потерь, что обеспечило Vision Fund прирост в ¥608 млрд. Сегмент рос в течение 4 из 5 минувших кварталов. SoftBank извлекла уроки из прошлых провалов Vision Fund, сделав упор на большую консервативность. На данный момент можно видеть, что этот подход оказался успешным. Финдиректор компании отметил сильный инвестиционный прирост за последний квартал и подчеркнул, что она рассчитывает на приближающиеся к IPO фирмы в своем портфеле.

SoftBank намерена отслеживать влияние на инвестиционный портфель со стороны любых потенциальных пошлин администрации Трампа против КНР. В последние годы компания снизила прямую зависимость от этой страны. Часть ее крупнейших активов расположена в Поднебесной или работает там, но эти компании не опираются на политические факторы.

В фирме отметили, что Vision Fund приступил к вложениям в 2017-м, когда Трамп был президентом США в первый раз.

Пара Vision Fund вышла из вложений на $1,85 млрд. Они полностью покинули десяток портфельных фирм (в том числе SenseTime из Китая и PayTm из Индии). У SoftBank и ее инвестиционных инструментов почти не было возможностей для обналичивания в условиях приглушенного рынка листингов, если не считать Arm в начале осени 2023-го, передаёт lblv.com.

SoftBank инвестировала в OpenAI и считает ее оценку справедливой

В минувшем квартале размещения акций Ola Electric Mobility и Brainbees Solutions обеспечили больше $1 млрд совокупного дохода. Главным источником прибыли в отчетном периоде оказались Didi и Coupang, нарастившие инвестиционный доход Vision Fund 1 до $2,76 миллиарда.

Vision Fund 2 вложился в большое число молодых стартап-проектов из сферы IT. Его доход за квартал оказался меньше, составив ¥800 млн. Кроме того, группа получила инвестиционный доход от доли в T-Mobile, достигший $2,5 млрд. С момента создания Vision Fund 1 получил валовый доход на уровне $22,6 млрд, но он был почти целиком сведен на нет убытками Vision Fund 2 в размере $21 млрд.

Иван Зенин, финансовый аналитик LBLV