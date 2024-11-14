Облигации Украины подскочили в цене: Инвесторы ожидают, что Трамп остановит войну

Суверенные облигации Украины, деноминированные в долларах, выросли на 12% за последний месяц, ожидая, что переизбрание Дональда Трампа приведет к прекращению огня и повысит способность Украины выплачивать кредиторам. Об этом сообщает Financial Times.

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Трамп заявил, что завершит войну в Украине «в течение одного дня» по возвращении в Белый дом, хотя он не предоставил конкретных сведений о том, как это будет достигнуто.

Облигации Украины со сроком погашения в 2036 г. выросли с 44 до 49 центов за доллар в течение прошлого месяца. Так называемые «ВВП-варранты» — долговые ценные бумаги, выпущенные в рамках предварительной реструктуризации долга, которые принесут прибыль при возвращении страны к росту — выросли еще более резко.

Облигации Укрэнерго выросли более чем на 160% в текущем году до 67 центов за доллар, несмотря на новые российские атаки на инфраструктуру.

Рост облигаций произошел чуть более чем через два месяца после того, как Киев завершил реструктуризацию долга на сумму более $20 млрд в рамках одной из самых быстрых и крупнейших процедур государственного долга в современной истории.

Инвесторы облигаций делают ставку на то, что Украина будет готова принять мирное соглашение, предусматривающее окончательный отказ от территории, потерянной ею во время войны, и что экономика страны быстро восстановится в последующие годы.

«Основная часть торговли действительно базируется на предположении об окончании войны или по крайней мере на возможности, что Трамп сможет способствовать началу переговоров», — сказал Тис Лоу, руководитель портфеля компании Ninety One, владеющей некоторыми украинскими облигациями.

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