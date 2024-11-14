Курс валют на 14 ноября: евро в обменниках подешевел на 25 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже не изменился. Курс евро снизился на 15 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро потерял 25 копеек в покупке и 11 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,70 грн. Евро покупают за 43,75 грн, а продают за 44,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,60−41,67, евро — 44,05−44,39 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,29−41,31 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,57−43,58 грн/евро.

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