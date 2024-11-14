За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 690 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 716 070 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 13 ноября: 1 690 российских оккупантов, 19 танков и 54 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 716070 (+1690) человек,
- танков — 9319 (+19) ед,
- боевых бронированных машин — 18947 (+51) ед,
- артиллерийских систем — 20472 (+64) ед,
- РСЗО — 1252 (+3) ед,
- средства ПВО — 997 (+1) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 18852 (+54),
- крылатые ракеты — 2640 (+4),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 29090 (+124) ед,
- специальная техника — 3629 (+0).
Источник: Минфин
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