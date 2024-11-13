Безос продал акции Amazon на $2,7 млрд с начала ноября

Основатель Amazon.com Джефф Безос в минувшую пятницу и понедельник продал акции компании еще на $1,25 млрд, сообщает Breaking The News со ссылкой на документ, размещенный на сайте технологического гиганта во вторник.

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С начала ноября общая сумма его продаж акций Amazon составила $2,7 млрд.

В результате последней продажи общая сумма проданных им акций в 2024 году достигла $12,5 млрд. В последнем раунде, который длился с 8 по 11 ноября, Безос избавился почти от 6 миллионов акций.

Акции Amazon завершили сессию вторника ростом на 1%, а сегодня на премаркете торговались практически без изменений.

В этом году капитализация компании увеличилась на 37,5%, достигнув $2,17 трлн.