Финляндия в 2025 году предоставит до 50 миллионов евро на кредитование проектов в Украине

Во вторник, 12 ноября, Министр финансов Украины Сергей Марченко и Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио подписали рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Финляндской Республики относительно проектов, финансируемых по программе Финско-украинского инвестиционного фонда (ФУИФ). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Поддержка Финляндии

В рамках соглашения на 2025 год запланировано предоставление кредитов на сумму до 50 млн. евро. Последующая реализация программы будет предусматривать заключение соответствующих кредитных договоров для определения объема, сроков и условий предоставления ссуд.

Грантовая составляющая проекта составит не менее 35% от общей стоимости, что позволит обеспечить льготные условия финансирования.

Сергей Марченко выразил благодарность правительству и гражданам Финляндии за устойчивую поддержку Украины и всестороннюю помощь с первых дней полномасштабного вторжения.

Прямая бюджетная поддержка Финляндии с февраля 2022 составляет более $36 млн грантового финансирования. По данным Кильского института исследования мировой экономики, Финляндия является пятым крупнейшим донором военной, гуманитарной и финансовой помощи Украине по доле от ВВП страны — около 2,5 млрд евро или 0,9% от ВВП.

Также стороны обсудили текущие программы развития и поддержки восстановления Украины при содействии Финляндии.

Вилле Тавио рассказал, что основными отраслями для инвестиций и восстановления, к которым планирует привлекаться финская сторона, являются энергетика, образование, инфраструктура, а также цифровые технологии и сельское хозяйство.

Напомним

«Минфин» писал, что в сентябре Финляндия приняла решение о выделении Украине нового пакета военной помощи на 118 млн евро.