Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще пять кейсов. Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
НКЦБФР добавила в список сомнительных инвестиционных проектов Биржевой университет
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Сомнительные инвестиционные проекты
- FFA Crypto / FFA Crypto RISE / FFA Crypto CAPITALIST
- Биржевой университет
- BQG-exs
- CRYPTOBO
- Stock Market Hub
В Комиссии напомнили потенциальным инвесторам о значительных рисках, связанных с инвестированием:
- через лиц, деятельность которых на территории Украины никоим образом не регулируется,
- лиц, указывающих недостоверную информацию о лицензированной и якобы официальной деятельности в странах с развитыми финансовыми рынками.
Полный перечень проектов приведен на официальном сайте Комиссии в разделе «Защита прав инвесторов».
Источник: Минфин
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