Стоимость биткоинов Tesla превысила $1 млрд и «мертвые» NFT 2024 года: что нового на крипторынке

Приток капитала в споте биткоин-ETF составил около $817 млн, в Ethereum-ETF — почти $136 млн

12 ноября 2024 года чистый суточный приток капитала в споте биткоин-ETF составил $817,54 млн. Об этом свидетельствуют данные SoSo Value.

Положительная тенденция в секторе длится пять торговых дней подряд, за этот период в продукты на базе первой криптовалюты поступило более $4,22 млрд.

По данным платформы, 12 ноября приток средств получили четыре биткоин-фонда:

IBIT — $778,27 млн;

FBTC — $37,20 млн;

BTC — $15,08 млн;

HODL — $10,13 млн.

Два продукта получили отток, в остальном ETF движение капитала не обнаружили.

В секторе Ethereum-ETF зафиксировали приток капитала на $135,92 млн, средства получили пять продуктов:

ETHA — $131,45 млн;

ETHW — $16,98 млн;

ETH — $12,78 млн;

ETHV — $6,02 млн;

CETH — $1,97 млн.

Инвестиционный фонд от Grayscale столкнулся с оттоком на $33,21 млн, у остальных ETF движение капитала не наблюдалось.

Почти все NFT, выпущенные в 2024 году — «мертвые»

98% выпущенных в 2024 году NFT «мертвые». Об этом свидетельствуют данные общего отчета NFTEvening и Storible.

Аналитики отметили, что торговая активность на рынке NFT практически отсутствует с сентября 2024 года.

Однако эксперты также заявили, что в среднем ежемесячно в течение 2024 года создается 3635 NFT-коллекций. По их словам, это свидетельствует о том, что разработчики по-прежнему стремятся запускать проекты, однако предложение значительно превысило спрос, «в результате чего многие проекты вынуждены бороться за внимание и покупателей».

«Процент выживания новых проектов низкий, что свидетельствует о том, что большинство NFT едва сохраняют свою актуальность вскоре после запуска», — говорится в документе.

Также в отчете сказано, что 64% NFT, которые создали в 2024 году, минтили менее 10 раз.

Одной из самых тревожных тенденций 2024 аналитики назвали быстрое снижение стоимости NFT после запуска. В 98% случаев цена токена падает не менее на 50% в первые три дня.

В отчете отмечается, что в 2024 году только 0,2% всех выпущенных NFT принесли инвесторам прибыль. Даже среди все еще активно торгующихся NFT только 11,9% оказались прибыльными.

Стоимость биткоинов Tesla превысила $1 миллиард

стоимость цифрового золота на балансе Tesla превысила $1 млрд вследствие роста его цены. Компания содержит 11 509 BTC. Об этом свидетельствуют данные Arkham.

Согласно BitcoinTreasuries, производитель электромобилей является четвертым по величине резервов корпоративным владельцем первой криптовалюты. Согласно данным сервиса, компания владеет 9720 BTC.

Крупнейший владелец биткоинов среди публичных компаний — MicroStrategy, удерживающая 279 420 BTC, приобретенных за $11,9 млрд по среднему курсу $42 692. На момент написания новости активы оцениваются в $24,47 млрд. Нереализованная прибыль превысила $10 млрд.

Квартальная прибыль MicroStrategy от удержания цифрового золота составила 7,3%, а с начала года — 26,4%.

Сенатор США заявила о возможности создания биткоин-резерва за 100 дней

Сенатор Синтия Ламмис заявила, что законопроект о создании федерального биткоин-резерва могут принять в течение первых 100 дней президентства Дональда Трампа.

«Я верю, что мы сможем сделать это при двухпартийной поддержке в течение первых 100 дней, если у нас будет поддержка народа. Это изменит правила игры для платежеспособности нашей нации. Давайте поставим Америку на прочную финансовую основу и примем Закон о биткоине!» — написала она.

Ламмис ответила на сообщение CEO Bitcoin Magazine Дэвида Бейли, который заявил, что список политических решений для криптоиндустрии длинный и неотложный, однако «стратегический биткоин-резерв — это наиболее насущная и трансформационная политика в повестке дня президента Трампа».

В июле 2024 года сенатор представила законопроект BITCOIN Act of 2024, предусматривающий создание федерального биткоин-резерва в размере 1 млн BTC в течение пяти лет.

Инициатива предусматривает покупку Федеральной резервной системой США до 200 000 BTC в год в течение пятилетнего срока. Продать криптоактивы можно будет только через 20 лет с единственной целью — погашение госдолга, отмечено в законопроекте.