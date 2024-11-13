Украина выполнила все условия перед просмотром EFF

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 ноября 2024, 12:03 Читати українською

Украина выполнила все условия перед просмотром EFF

Украина перед шестым пересмотром программы расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом (МВФ) выполнила все структурные маяки к концу октября и все количественные критерии эффективности на конец сентября, сообщил заместитель исполнительного директора Владислав Рашкован, пишет Интерфакс-Украина.

Украина перед шестым пересмотром программы расширенного финансирования EFF с Международным валютным фондом (МВФ) выполнила все структурные маяки к концу октября и все количественные критерии эффективности на конец сентября, сообщил заместитель исполнительного директора Владислав Рашкован, пишет Интерфакс-Украина.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиО выполнении условий«То есть все, что нужно от украинских властей, Украина сделает.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

О выполнении условий

«То есть все, что нужно от украинских властей, Украина сделает. Все, что нужно от МВФ, МВФ сделает», — сказал он на ежегодном общем собрании Европейской бизнес ассоциации в Киеве во вторник.

По словам Рашкована, МВФ смотрит положительно на Украину.

Он напомнил, что программа EFF стоит в центре международной финансовой поддержки Украины на общую сумму более $150 млрд., и с начала полномасштабной войны объем этой поддержки уже превысил $100 млрд.

Комментируя возможность сокращения поддержки со стороны США, он отметил, что последние визиты представителей ЕС в Киев, встречи лидеров Франции и Великобритании, заявления других европейских лидеров свидетельствуют о том, что они готовы потенциально заместить американские ресурсы.

«Но, я думаю, что и американское правительство будет готово, потому что если европейцы будут просто закупать оружие, которое будет нам нужно, кто будет отказываться от этого?» — добавил Рашкован.

Миссия МВФ

Миссия МВФ с 11 ноября начала визит в Киев для шестого пересмотра программы EFF, по итогам которого Украина может получить 7-й транш $1,1 млрд, и планирует работать в столице до 18 ноября, после чего диалог, как ожидается, будет продолжаться в дистанционном формате .

Украина 23 октября по итогам 5-го пересмотра открытой в марте 2023 года программы EFF получила 6-й ее транш в $1,1 млрд, что увеличило сумму выплат до $8,7 млрд при общем объеме программы в $15,6 млрд.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами