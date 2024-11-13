Курс валют на 13 ноября: доллар подорожал, евро — подешевел

В среду на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек. Курс евро снизился на 5 копеек в покупке и продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 3 копейки в покупке, а в продаже 2 копейки. Евро потерял 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,70 грн. Евро покупают за 44,00 грн, а продают за 44,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,70−41,75, евро — 44,35−44,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,40−41,43 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,90−43,92 грн/евро.

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