В минувшем месяце автопарк Украины пополнили более 1,9 тыс. гибридных легковых авто (HEV и PHEV), что на 7% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром.
В Украине выросла популярность гибридных авто
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Доля новых автомобилей в этом количестве составила 63%, против 59% в октябре 2023 года.
Новые авто
В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (261 ед.).
Второй результат у Nissan Qashqai (82 ед.).
Третий по популярности — Toyota Yaris Cross (79 ед.).
Подержанные авто
В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (54 ед.).
Также в лидерской тройке: Toyota Prius (46 ед.) и Toyota RAV-4 (38 ед.).
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Источник: Минфин
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