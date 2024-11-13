В Украине выросла популярность гибридных авто

В минувшем месяце автопарк Украины пополнили более 1,9 тыс. гибридных легковых авто (HEV и PHEV), что на 7% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром.

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Доля новых автомобилей в этом количестве составила 63%, против 59% в октябре 2023 года.

Новые авто

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (261 ед.).

Второй результат у Nissan Qashqai (82 ед.).

Третий по популярности — Toyota Yaris Cross (79 ед.).

Подержанные авто

В регистрациях импортируемых подержанных автомобилей с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (54 ед.).

Также в лидерской тройке: Toyota Prius (46 ед.) и Toyota RAV-4 (38 ед.).

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