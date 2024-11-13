В Украине вводят отключение электроэнергии для бизнеса и промышленности

В среду, 13 ноября, в Украине временно вводятся ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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Причина ограничения — краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение дня. Вечером после устранения замечаний к работе оборудования ограничения будут отменены.

При этом энергетики отметили, что никаких ограничений для бытовых потребителей не предусматривается.

«Просим рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления», — отметили в Укрэнерго.

Энергетики также призвали бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд во избежание вынужденных ограничений мощности.