В среду, 13 ноября, в Украине временно вводятся ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
В Украине вводят отключение электроэнергии для бизнеса и промышленности
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Подробности
Причина ограничения — краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение дня. Вечером после устранения замечаний к работе оборудования ограничения будут отменены.
При этом энергетики отметили, что никаких ограничений для бытовых потребителей не предусматривается.
«Просим рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления», — отметили в Укрэнерго.
Энергетики также призвали бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд во избежание вынужденных ограничений мощности.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 6
Скажіть те саме Верховній зраді України і Кабінету казнокрадів України, а також Офісу ким чен зе, де світло сяє на повну наче новорічна ялинка 24/7, про що вже і самі депутати повідомляли не раз :)