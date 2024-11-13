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13 ноября 2024, 9:45 Читати українською

В Украине вводят отключение электроэнергии для бизнеса и промышленности

В среду, 13 ноября, в Украине временно вводятся ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В среду, 13 ноября, в Украине временно вводятся ограничения потребления электроэнергии для бизнеса и промышленности.
Фото: pixabay.com

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Подробности

Причина ограничения — краткосрочное снижение мощности маневровой генерации и существенное уменьшение объемов импорта электроэнергии. Ограничения будут действовать в течение дня. Вечером после устранения замечаний к работе оборудования ограничения будут отменены.

При этом энергетики отметили, что никаких ограничений для бытовых потребителей не предусматривается.

«Просим рационально использовать электроэнергию, особенно в часы максимального потребления», — отметили в Укрэнерго.

Энергетики также призвали бизнес активнее импортировать электроэнергию для собственных нужд во избежание вынужденных ограничений мощности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+52
Я_ __
Я_ __
13 ноября 2024, 10:50
#
«„Просимо раціонально використовувати електроенергію, особливо в години максимального споживання“»

Скажіть те саме Верховній зраді України і Кабінету казнокрадів України, а також Офісу ким чен зе, де світло сяє на повну наче новорічна ялинка 24/7, про що вже і самі депутати повідомляли не раз :)
+
0
Kolya12377
Kolya12377
13 ноября 2024, 11:11
#
Ну ты уже не знаешь что выдумать
+
0
Kolya12377
Kolya12377
13 ноября 2024, 11:13
#
Не знаешь уже, какую какашку набросить на вентилятор
+
+26
MaxTirpiz
MaxTirpiz
13 ноября 2024, 11:27
#
Логічніше було б обмежувати не промисловість а пересічних. Все ж таки промка якщо працює то забезпечує роботу і податки
+
0
BobKickass
BobKickass
13 ноября 2024, 12:25
#
100% , але ж у нас і так вже повно «корисних ідіотів» , що повторюють думки вкинуті фсб’шними майорами, отже це може бути небезпечно. Знову скажуть продають в Румунію =)
+
0
godvinik
godvinik
13 ноября 2024, 12:47
#
По 10 грн им мало, начали качать на 15 грн/кВт/ч при которых промышленности не будет совсем
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