За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 770 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 714380 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 12 ноября: 1 770 российских оккупантов, 24 танка и 61 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 714380 (+1770) человек,
- танков — 9300 (+24) ед,
- боевых бронированных машин — 18896 (+49) ед,
- артиллерийских систем — 20408 (+56) ед,
- РСЗО — 1249 (+0) ед,
- средства ПВО — 996 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 18798 (+61),
- крылатые ракеты — 2636 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 28966 (+96) ед,
- специальная техника — 3629 (+3).
Источник: Минфин
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