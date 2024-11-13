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13 ноября 2024, 13:10 Читати українською

Второй Ukrainian ERP Forum состоится 29 ноября в г. Киев

Ukrainian ERP Forum — это событие для лидеров инноваций и digital-трансформации в украинских компаниях: СЕО, CIO, COO, финансовых директоров и владельцев бизнеса. Форум станет площадкой для обсуждения новейших технологических решений в сфере автоматизации и ERP-систем, а также путей преодоления вызовов, стоящих перед украинскими предприятиями в условиях войны.

Автоматизация бизнес-процессов сегодня — это не только важный элемент для повышения эффективности, но и необходимость для создания независимой ИТ-инфраструктуры. После десятилетий доминирования российских программных продуктов, таких как 1С и BAS, украинские компании активно ищут альтернативы для замены устаревших систем.

Событие откроется исследованием CFO Club Ukraine, посвященным готовности украинских компаний отказаться от использования российских программных продуктов 1С и BAS, в частности в сфере управленческого и финансового учета.

На Ukrainian ERP Forum будут представлены следующие программные решения:

  • IT-Enterprise поделится кейсами успешного внедрения своей линейки решений MASTER и IT-Enterprise, которые уже помогают украинскому среднему и крупному бизнесу автоматизировать процессы.

  • Self-ERP, ToDo и ERP Ukraine представят возможности Odoo на основе успешных кейсов автоматизации производства алюминиевых конструкций, БПЛА и РЭБ.

  • BOOKKEEPER представит свою платформу «Nova Era» для создания персонализированных учетных систем в режиме no code / low code.

  • IsPro презентует успешные кейсы внедрения своего решения.

В отдельном блоке будет представлен обзор актуальных грантовых программ и перспектив от GrantGuide, а также Координатор проектов ЕБРР расскажет о грантовой поддержке бизнеса.

Мария Шевчук, CEO IT Ukraine Association, выступит с актуальной темой о риске использования вражеского программного обеспечения и поделится планами по его искоренению с помощью законодательства и осознанного выбора софта.

Ukrainian ERP Forum станет уникальной платформой для обмена опытом и обсуждения будущего рынка ERP в Украине. Мы стремимся продемонстрировать, что рынок предлагает множество альтернатив для эффективной автоматизации, которые отвечают современным вызовам и помогают построить независимый бизнес.

Присоединяйтесь к Ukrainian ERP Forum, чтобы узнать больше о новых возможностях для автоматизации вашего бизнеса!

Источник: Минфин
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