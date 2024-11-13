Цены на золото достигли максимума за 8 лет: что это значит для вас

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

13 ноября 2024, 10:00 Читати українською

Цены на золото достигли максимума за 8 лет: что это значит для вас

В 2024 году цена на золото выросла более чем на 35%, недавно преодолев отметку в $2700 за унцию. Этот скачок отражает растущую неопределенность на мировых рынках и усиливающийся спрос со стороны инвесторов, ищущих безопасные активы. В условиях угрозы инфляции и рыночной нестабильности многие задаются вопросом — что ждет золото в ближайшие месяцы?


Основные факторы роста цен на золото

Рекордное повышение цен на золото вызвано рядом факторов. Увеличивающаяся обеспокоенность по поводу глобальной инфляции, вызванная продолжающейся геополитической напряженностью и экономической нестабильностью, побуждает инвесторов искать активы, сохраняющие свою ценность в нестабильные времена.

Еще одним важным фактором является активное приобретение золота центральными банками по всему миру. Центральные банки увеличивают свои резервы, чтобы защитить валюты от возможной девальвации, что оказывает значительную поддержку рынку золота и способствует его росту.


Прогноз цен на золото

В условиях сохраняющейся неопределенности в мировой экономике аналитики предполагают, что цены на золото могут продолжить рост. Если инфляция останется высокой и страх перед возможной рецессией усилится, спрос на золото как на актив-убежище, вероятно, сохранится. Прогнозы рынка показывают, что цена на золото может превысить уровень $2900 к концу этого года или в начале следующего. В сравнении с более рискованными инвестициями, испытывающими высокую волатильность, привлекательность золота как стабильной альтернативы остается высокой.

Для украинцев это особенно подходящий момент. Учитывая неопределенность, связанную с местной валютой, инвестиции в золото предлагают надежный способ защитить сбережения от девальвации и сохранить их в долгосрочной перспективе. Золото может помочь снизить риски, связанные с традиционными финансовыми инструментами, особенно в условиях непредсказуемых рынков.


Почему стоит выбрать Aufort для инвестиций в золото?

Aufort предоставляет украинцам уникальную возможность инвестировать в настоящее золото, надежно хранящееся в Австрии, в международно признанном хранилище GVS, защищая активы от местных рисков, таких как война и нестабильность.

Aufort ставит безопасность на первое место, фиксируя все покупки золота в базе данных блокчейна, что гарантирует полную прозрачность и защиту для инвесторов. Эта передовая система обеспечивает безопасность транзакций, делая владение золотом за границей доступным и без ограничений. Кроме того, платформа Aufort спроектирована таким образом, чтобы сделать процесс инвестирования в золото максимально простым — достаточно нескольких кликов, чтобы совершить покупку, легко и безопасно.

С недавним выходом на украинский рынок Aufort стремится сделать инвестиции в золото доступными, прозрачными и надежными для каждого. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или только начинаете, Aufort предлагает простой способ приобретать и управлять своими золотыми активами.


Начните защищать свое благосостояние уже сегодня — с эксклюзивным предложением

В честь нашего запуска в Украине мы предлагаем специальную акцию — зарегистрируйтесь на Aufort сегодня, и мы подарим вам золото! Обеспечьте свое финансовое будущее с золотом и присоединяйтесь к числу людей, которые выбирают защиту своего капитала в эти непростые времена.

Зарегистрируйтесь сейчас и получите золото в подарок с первой покупкой — это идеальная возможность начать свой путь с Aufort и убедиться, насколько просто инвестировать в золото. Начните здесь: https://aufort.gold/uk/gift-uk

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 11

+
0
potator
potator
13 ноября 2024, 10:08
#
Бинансовые спекулянты постригут десятидолларовых магнатов миллионами и снова подкупят то что стоит денег, а не работает от розетки
+
+15
Riojas
Riojas
13 ноября 2024, 10:31
#
Но по факту идёт коррекция по золоту и неизвестно до каких границ
+
0
potator
potator
13 ноября 2024, 10:44
#
Доказанные запасы золота на Земле могут закончиться примерно через 20 лет. Из статистических данных Управления геологии и полезных ископаемых США следует, что, теоретически, доказанные запасы золота на Земле могут закончиться примерно через 20 лет, а возможно даже и раньше. бесплатно отдавать не будут и давать без кольца тоже)
+
0
laa1999
laa1999
13 ноября 2024, 11:15
#
Ну и в чем — ценность золота? В электронике уже не использутеся. Ну, да, стабильный элемент. Уже ,кстати, ушло в район 2600. Чисто спекулятивный элемент, типа биткон.
+
0
Riojas
Riojas
13 ноября 2024, 11:24
#
Всё-таки это защитный актив, не типа биткоина, который будут сбрасывать при первой проблеме. Но по золоту тоже странная ситуация рисуется — пошла коррекция только на обещаниях «сильного» доллара
+
0
Criptor82
Criptor82
13 ноября 2024, 11:52
#
Laa1999. Які «глибокі знання», а порівняння з біткоїном взагалі тягне на Нобелівську премію, або Дарвіна. Я б на вашому місці почав би докторську писати, тему ви гарно знаєте, вперед!
+
0
Я_ __
Я_ __
13 ноября 2024, 10:49
#
«Особливі можливості для українців
Для українців зараз особливо сприятливий час. Враховуючи невизначеність навколо місцевої валюти, інвестиції в золото є надійним способом захистити заощадження від девальвації та зберегти їхню вартість у довгостроковій перспективі. Золото допоможе зменшити ризики, пов’язані з традиційними фінансовими інструментами, особливо в періоди непередбачуваних ринкових умов.»

Напевно, але інвестиційні монети, як золоті, так і срібні, в банках, котрі є офіційними дистриб’юторами НБУ — не знайдеш, але «чарівним» чином потім інвестиційні золоті та срібні Архістратиги з`являються на спеціалізованих сайтах з аукціонами))0))

Плюс не всі банки продають злитки золота нині, це виключний перелік банків, інформацію то ви може і знайдете на сайті якусь, але по факту прийдучи у відділення і відстоявши чергу, вам повідомлять, що це в якомусь відділенні Хацапетівки лише зробити можна, а там вам в свою чергу можуть повідомити, що зараз їм вам немає чого продати))

Тому реальних банків і їх відділень, де дійсно можна купити фізичні злитки золота — раз два і все)

«Aufort надає унікальну можливість для українців інвестувати у реальне золото, яке надійно зберігається в Австрії, у міжнародно визнаному сховищі GVS»

Фраза «інвестувати в реальне золото» стосується виключно випадків, коли золото (злиток або монета) лежить в людини вдома, все інше людина не здатна контролювати і перевірити, тому будь-яка компанія дасть вам лише акцію або рахунок на золото, але не реальне золото))
+
+15
Riojas
Riojas
13 ноября 2024, 11:00
#
В чем проблема купить банковское золото сейчас? В любой обменке под заказ на завтра будет, были бы деньги
+
0
laa1999
laa1999
13 ноября 2024, 11:16
#
Разница между продажей и покупкой -больше, чем у биткоина.
+
0
potator
potator
13 ноября 2024, 11:36
#
Ты столько им написал, а в голове одно у них обменка под заказ) и истереть этот слиток за год до состояния третий сорт
+
0
Riojas
Riojas
13 ноября 2024, 12:35
#
Пан сам себе придумал проблему, что в отделениях банков нет золота или инвестиционных монет.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает gorobezus и 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами