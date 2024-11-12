ФРС замедлит снижение ставки из-за политики Трампа — мнение

Бывший чиновник ФРС Лоретта Местер заявила во вторник, что в следующем году центробанк США может провести меньше сокращений процентных ставок, чем ожидалось ранее, если вступят в силу предлагаемые Трампом глобальные тарифы. Об этом пишет CNBC.

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Что сказала эксперт

Местер указала, что прогноз ФРС должен измениться в соответствии с фискальными планами администрации республиканцев, и что рынки могут быть правы, прогнозируя меньше, чем четыре сокращения.

«В следующем году темпы сокращений будут зависеть от того, где они видят фискальную политику», — сказала она во время выступления на ежегодной Европейской конференции UBS, которая прошла в Лондоне.

Рынки сократили свои прогнозы относительно снижения процентных ставок после победы Трампа на выборах на прошлой неделе, поскольку усиливаются спекуляции по поводу его тарифных предложений и их влияния на мировую экономику.

Что обещал Трамп

Во время своей предвыборной кампании Трамп пообещал возродить торговую войну, которая началась во время его первого срока в должности, заявив, что он введет всеобъемлющий запрет в размере от 10 до 20% на весь импорт США и ставку в размере от 60% до 100% на китайские товары. Экономисты предупредили, что такие меры могут иметь инфляционный характер.