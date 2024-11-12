К закрытию межбанка курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже. Евро подорожало на 1 копейку в покупке и на 2 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 12 ноября: гривна подешевела на межбанке
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Открытие 12 ноября
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Закрытие 12 ноября
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Изменения
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41,35/41,37
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41,40/41,43
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5 /6
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43,96/43,97
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43,97/43,99
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1 / 2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,65 грн. Евро покупают за 44,05 грн., а продают за 44,65 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,67−41,73, евро — 44,40−44,60 грн.
Источник: Минфин
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