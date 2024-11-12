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12 ноября 2024, 18:26 Читати українською

В Киеве цены на новостройки выросли на 16,6% за год — OLX

Средние цены стоимости жилья в Киеве выросли за год с 3,1 млн грн до 3,6 млн грн (на 16,6%) на первичном рынке и с 3,8 до 4,0 млн грн (на 6,7%) вторичном рынке, сообщили в пресс-службе OLX агентству «Интерфакс-Украина».

Средние цены стоимости жилья в Киеве выросли за год с 3,1 млн грн до 3,6 млн грн (на 16,6%) на первичном рынке и с 3,8 до 4,0 млн грн (на 6,7%) вторичном рынке, сообщили в пресс-службе OLX агентству «Интерфакс-Украина».► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиКак следует из исследования, проведенного в октябре 2024 среди пользователей категории «OLX.
Фото: freepik.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Как следует из исследования, проведенного в октябре 2024 среди пользователей категории «OLX.Недвижимость», цены выросли также в Одессе и Львове, снизились в Харькове.

В частности, в Одессе цены на новостройки выросли на 16% — с 1,9 до 2,2 млн грн, на вторичном рынке средние цены выросли на 7% — с 1,6 до 1,7 млн грн. Во Львове «первичка» подорожала на 17,8% — с 2,9 до 3,4 млн грн, «вторичка» — на 16,8%, с 2,4 до 2,8 млн грн.

В Харькове средние цены снизились с 1,64 до 1,6 млн. грн. на первичном рынке (-2,3%) и с 1,09 до 1,03 млн. грн. на вторичном (-6%).

В августе-октябре 2024 лидерами по количеству опубликованных объявлений о продаже новостроек были Киев, Ивано-Франковск, Ирпень, Одесса и Львов. На вторичном рынке за этот же период больше всего квартир предлагали продавцы Киева, Одессы, Харькова, Ирпеня и Днепра.

Что касается потенциальных покупателей, то больше всего интересовались объявлениями на первичном рынке в Киеве, Львове, Одессе, Ивано-Франковске и Харькове; на вторичном — в Киеве, Одессе, Харькове, Львове и Днепре.

В целом, согласно статистике OLX, столица остается городом с самым большим количеством объявлений и отзывами на них. В топе также большие города — Харьков, Одесса, Днепр, Ивано-Франковск и Львов.

При этом во Львове гораздо меньше активных объявлений, чем в других крупных городах, но больше отзывов соискателей, что свидетельствует о повышенном спросе на недвижимость в этом городе. Также активно продают и ищут квартиры поблизости от Киева, о чем свидетельствует присутствие в рейтинге Ирпеня.

Страхование жилья от последствий «прилета»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+45
Nobleman
Nobleman
12 ноября 2024, 18:34
#
Ахаххахаххаххахахаххахха
спасибо посмеялся
+
0
sacha2222
sacha2222
12 ноября 2024, 18:47
#
Действительно автор статьи повеселил. Выросли цены на квартиры которые никто не покупает.
+
0
asdf2024
asdf2024
12 ноября 2024, 19:21
#
В гривнах или долларах интересно.
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