Укрпочта анонсировала новую почтовую марку «Новый век Украинского радио» (фото)

Укрпочта анонсировала выход новой почтовой марки к столетию с начала вещания Украинского радио, получившей название «Новый век Украинского радио». Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.

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Подробности

Дизайн выпуска «Новый век Украинского радио» — Владимира Тарана.

Количество марок в листе — 4.

Номинал каждой почтовой марки — M.

Тираж — 280 000 почтовых марок.

Стоимость почтового набора — 154 грн.

Где купить

Почтовый набор «Новый век Украинского радио», состоящий из листа почтовых марок и конверта «Первый день», можно заказать на почтовом маркете.

С 15 ноября почтовый набор можно будет приобрести не только в интернете, но и в отделениях и филателистических магазинах.

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«Украинское радио»

Впервые «Украинское радио» зазвучало 16 ноября 1924 года в Харькове. И оно работает непрерывно до сих пор.

До 2017 года «Украинское радио» было государственным радиовещателем, а с 2017 года входит в состав общественного вещателя — Национальной общественной телерадиокомпании Украины («Общественное вещание»).

Украинское радио известно, в частности, масштабной ежегодной акцией, которая объединяет украинцев по всему миру вокруг украинского языка — Всеукраинским радиодиктантом национального единства, который происходит с 2000 года.