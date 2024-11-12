Укрпочта анонсировала выход новой почтовой марки к столетию с начала вещания Украинского радио, получившей название «Новый век Украинского радио». Об этом сообщает пресс-служба Укрпочты.
Укрпочта анонсировала новую почтовую марку «Новый век Украинского радио» (фото)
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Подробности
- Дизайн выпуска «Новый век Украинского радио» — Владимира Тарана.
- Количество марок в листе — 4.
- Номинал каждой почтовой марки — M.
- Тираж — 280 000 почтовых марок.
- Стоимость почтового набора — 154 грн.
Где купить
Почтовый набор «Новый век Украинского радио», состоящий из листа почтовых марок и конверта «Первый день», можно заказать на почтовом маркете.
С 15 ноября почтовый набор можно будет приобрести не только в интернете, но и в отделениях и филателистических магазинах.
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«Украинское радио»
Впервые «Украинское радио» зазвучало 16 ноября 1924 года в Харькове. И оно работает непрерывно до сих пор.
До 2017 года «Украинское радио» было государственным радиовещателем, а с 2017 года входит в состав общественного вещателя — Национальной общественной телерадиокомпании Украины («Общественное вещание»).
Украинское радио известно, в частности, масштабной ежегодной акцией, которая объединяет украинцев по всему миру вокруг украинского языка — Всеукраинским радиодиктантом национального единства, который происходит с 2000 года.
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