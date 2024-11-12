Доллар продолжает расти, а евро падает

Во вторник доллар США вырос до нового максимума начала июля на фоне продолжающегося ралли, которое ускорилось после победы Трампа на недавних президентских выборах в США, пишет Yahoo Finance.

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Евро упал до семимесячного минимума, а юань — до самого низкого уровня более чем за три месяца, поскольку Европа и Китай являются объектами потенциальных тарифов Трампа.

Индекс доллара США, который измеряет курс валюты по отношению к шести аналогичным валютам, вырос на 0,32% до 105,88 по состоянию на 13:32.

«Рынок продолжает подталкивать американские акции, процентные ставки и доллар к росту», — сказал Элвин Тан, глава азиатского отдела валютной стратегии RBC Capital Markets.

В понедельник источники сообщили агентству Reuters, что Трамп, как ожидается, назначит на пост госсекретаря сенатора Марко Рубио, который, вероятно, является самым ястребиным вариантом в списке кандидатов. Республиканский представитель Майк Уолтц, критик Китая, как ожидается, станет советником по национальной безопасности.