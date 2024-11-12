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12 ноября 2024, 14:12 Читати українською

В Украине запустили платформу с бесплатными курсами для изучения искусственного интеллекта

Министерство экономики, Минцифра и Google Украина запустили платформу с бесплатными ресурсами по изучению искусственного интеллекта (ШИ). Курсы бесплатны и доступны на украинском и английском языках. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Министерство экономики, Минцифра и Google Украина запустили платформу с бесплатными ресурсами по изучению искусственного интеллекта (ШИ).
Фото: freepik.com

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По словам министра экономики Юлии Свириденко, важно, чтобы украинцы овладели инструментом искусственного интеллекта для повышения своей конкурентоспособности.

«Благодаря обучающей платформе каждый сможет научиться тому, как благодаря ИИ автоматизировать вычисления, обработку контента, типовые ответы клиентам и многое другое. Этот курс для каждого — от руководителей и маркетологов до юристов и педагогов», — отметила она.

Где зарегистрироваться

Учеба ориентирована как на новичков, так и на опытных специалистов. Доступ к платформе с курсами по ссылке.

Преимущества платформы

  • Бесплатное обучение: доступ к учебным материалам от Google на украинском и английском языках.
  • Гибкие возможности для развития: курсы можно проходить в удобное для каждого время, согласно индивидуальному графику.
  • Интерактивные форматы обучения: студийные видеолекции, инструкции, воркбуки и самообучающиеся платформы.

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«ИИ постепенно становится важной частью нашей повседневной жизни и открывает новые возможности для развития экономики и создания новых рабочих мест. Google стремится помочь каждому адаптироваться к этой новой реальности и использовать преимущества ИИ», — заявила Татьяна Лукинюк, директор Google в Украине.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Abramon
Abramon
12 ноября 2024, 14:26
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