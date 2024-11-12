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12 ноября 2024, 13:54 Читати українською

Украинская IT-компания MacPaw увольняет пятую часть сотрудников

Одна из самых известных украинских IT-компаний MacPaw, разрабатывающая программное обеспечение для техники Apple, уволит 20% сотрудников. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Косован.

Одна из самых известных украинских IT-компаний MacPaw, разрабатывающая программное обеспечение для техники Apple, уволит 20% сотрудников.
Фото: dou.ua

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Отмечается, что для сохранения стабильности компании в будущем после тщательного анализа ситуации и обсуждения всех возможных вариантов MacPaw приняла сложное решение сократить команду на 20%.

«Это одно из самых трудных лидерских решений в моей карьере, но, к сожалению, оно необходимо для обеспечения долгосрочной стабильности MacPaw. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы поддержать каждого и каждого, кого коснется это сокращение», — сказал Косован.

MacPaw

Компания MacPaw была основана в 2008 году. Основные продукты компании — CleanMyMac X, ClearVPN, Setapp и Gemini, Unarchiver. Заявленное количество пользователей превышает 30 млн.

Напомним

Минфин писал, что в сентябре 2024 года MacPaw объявила о запуске своего альтернативного магазина мобильных приложений Setapp благодаря новым правилам Закона о цифровых рынках (DMA) в ЕС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
12 ноября 2024, 14:04
#
Це лише початок (
+
0
asdf2024
asdf2024
12 ноября 2024, 14:06
#
Всех на фронт.
+
0
SamBB
SamBB
12 ноября 2024, 14:37
#
По заявках влади в країні зараз кадровий голод, підуть вантажниками чи на трактористів)))
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