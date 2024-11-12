Золото упало из-за крепкого доллара

Золото торгуется на месячных минимумах после падения в понедельник на фоне укрепления доллара, вдохновленного подебой Трампа на выборах в США, пишет Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Золото остается под давлением

После падения на 2,5% в ходе предыдущей сессии, золото остается под давлением во вторник. Декабрьские фьючерсы торговались на $2 612, с понижением на 0,17% по состоянию на 09:27. Ранее контракты отметили минимум 20 октября на $2 609. Спотовое золото торговалось в районе $2 607, теряя почти 0,5%. Одномесячный минимум ранее был зафиксирован на $2 604.

Тем временем индекс доллара продвинулся до 105,72 впервые с начала июля, практически непрерывно укрепляясь с конца сентября. Причем трейдеры ожидают дальнейшего укрепления валюты благодаря торговым тарифам Трампа и устойчивому экономическому росту в США.

Драгоценный металл подешевел более чем на 4% с момента выборов на прошлой неделе, поскольку хедж-фонды ликвидировали бычьи ставки, а потоки биржевых фондов стали менее благоприятными на фоне широкомасштабного перехода на акции США.

Коррекция

Распродажа также является «частично технической», поскольку пробой 50-дневной скользящей средней заставил фонды покрыть длинные позиции, по словам Криса Вестона, главы исследовательского отдела Pepperstone Group Ltd.

При этом с начала года золото подорожало на 25% благодаря циклу смягчения ФРС, покупкам со стороны центробанков и повышенным геополитическим и экономическим рискам, которые привели к росту спроса на убежище.

ФРС

В среду инвесторы будут ждать отчет по инфляции в США, чтобы получить представление о пути смягчения ФРС после того как на прошлой неделе центральный банк США снизил ставку на 25 базисных пунктов. Многие экономисты считают, что инфляционное воздействие политики Трампа приведет к меньшему количеству снижений ставок, чем ожидалось ранее. Более низкие процентные ставки, как правило, играют на руку низкодоходному золоту.

Інвестиційний трамплін. Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу