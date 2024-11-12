Золото упало из-за крепкого доллара

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

12 ноября 2024, 13:35 Читати українською

Золото упало из-за крепкого доллара

Золото торгуется на месячных минимумах после падения в понедельник на фоне укрепления доллара, вдохновленного подебой Трампа на выборах в США, пишет Bloomberg.

Золото торгуется на месячных минимумах после падения в понедельник на фоне укрепления доллара, вдохновленного подебой Трампа на выборах в США, пишет Bloomberg.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЗолото остается под давлениемПосле падения на 2,5% в ходе предыдущей сессии, золото остается под давлением во вторник.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Золото остается под давлением

После падения на 2,5% в ходе предыдущей сессии, золото остается под давлением во вторник. Декабрьские фьючерсы торговались на $2 612, с понижением на 0,17% по состоянию на 09:27. Ранее контракты отметили минимум 20 октября на $2 609. Спотовое золото торговалось в районе $2 607, теряя почти 0,5%. Одномесячный минимум ранее был зафиксирован на $2 604.

Тем временем индекс доллара продвинулся до 105,72 впервые с начала июля, практически непрерывно укрепляясь с конца сентября. Причем трейдеры ожидают дальнейшего укрепления валюты благодаря торговым тарифам Трампа и устойчивому экономическому росту в США.

Драгоценный металл подешевел более чем на 4% с момента выборов на прошлой неделе, поскольку хедж-фонды ликвидировали бычьи ставки, а потоки биржевых фондов стали менее благоприятными на фоне широкомасштабного перехода на акции США.

Коррекция

Распродажа также является «частично технической», поскольку пробой 50-дневной скользящей средней заставил фонды покрыть длинные позиции, по словам Криса Вестона, главы исследовательского отдела Pepperstone Group Ltd.

При этом с начала года золото подорожало на 25% благодаря циклу смягчения ФРС, покупкам со стороны центробанков и повышенным геополитическим и экономическим рискам, которые привели к росту спроса на убежище.

ФРС

В среду инвесторы будут ждать отчет по инфляции в США, чтобы получить представление о пути смягчения ФРС после того как на прошлой неделе центральный банк США снизил ставку на 25 базисных пунктов. Многие экономисты считают, что инфляционное воздействие политики Трампа приведет к меньшему количеству снижений ставок, чем ожидалось ранее. Более низкие процентные ставки, как правило, играют на руку низкодоходному золоту.

Інвестиційний трамплін. Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
potator
potator
12 ноября 2024, 13:54
#
Золото упало по слабым данным индии и китая, но главной причиной стал трамп и только дурак будет упускать шанс заработать 200−300% до того момента как зеленский останется без карманных
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами