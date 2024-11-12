Акции Nissan взлетели максимально за 15 лет на позитивных новостях

Акции Nissan Motor показали самый агрессивный скачок за 15 лет после появления информации о покупке 2,5% акций проблемного японского автопроизводителя инвестором-активистом, передает Bloomberg.

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Поворотный момент

Этот скачок служит своего рода поворотным моментом для акций Nissan, которые резко упали на прошлой неделе после того как автопроизводитель сократил рабочие места и заявил, что урежет производственные мощности на пятую часть. Nissan также понизил свои финансовые прогнозы на этот финансовый год.

В заявлении Nissan говорится, что покупателем 2,5% акций является Suntera (Cayman) Ltd.

В заявлении Nissan говорилось, что он «постоянно взаимодействует с институциональными инвесторами и аналитиками из брокерских компаний». Компания добавила, что не может определить, было ли приобретение доли действительно осуществлено Effissimo.

Рост акций

В рамках первоначальной реакции акции автопроизводителя выросли более чем на 20%, а затем сократили подъем до 13%.

В минувшую пятницу акции компании рухнули на 10% и достигли 4-летнего минимума после того как компания опубликовала неутешительные квартальные результаты и объявила о сокращении глобальных производственных мощностей на 20%.

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