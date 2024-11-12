Курс валют на 12 ноября: евро в банках подешевел на 23 копейки

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек. Курс евро потерял 23 копейки в покупке и 14 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках прибавил 3 копейки в покупке, а в продаже 2 копейки. Евро потерял 9 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,65 грн. Евро покупают за 44,07 грн, а продают за 44,75 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,65−41,70, евро — 44,46−44,70 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,35−41,37 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,96−43,97 грн/евро.

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