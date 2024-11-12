За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 950 оккупантов.
Потери врага за 11 ноября: 1950 российских оккупантов, 23 танка и 61 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 712610 (+1950) человек,
- танков — 9276 (+23) ед,
- боевых бронированных машин — 18847 (+81) ед,
- артиллерийских систем — 20352 (+38) ед,
- РСЗО — 1249 (+4) ед,
- средства ПВО — 996 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 18737 (+61),
- крылатые ракеты — 2636 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 28870 (+68) ед,
- специальная техника — 3626 (+6)
Источник: Минфин
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