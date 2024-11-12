monobank запустил производство корма для кошек под собственным брендом

monobank запустил производство корма для кошек под своим брендом. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский .

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«Этот день настал! Монобанк сделал свой собственный корм для кошек!», — написал Гороховский.

Он добавил, что корм предварительно тестировался на кошках.

По словам Гороховского, купить корм можно в сети мультимаркетов Аврора.

«14 грн за пачку. 2 вкуса — рыба и мясо. Гривна из каждой пачки будет донатиться в фонд UAnimals», — написал он.