monobank запустил производство корма для кошек под своим брендом. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.
monobank запустил производство корма для кошек под собственным брендом
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«Этот день настал! Монобанк сделал свой собственный корм для кошек!», — написал Гороховский.
Он добавил, что корм предварительно тестировался на кошках.
По словам Гороховского, купить корм можно в сети мультимаркетов Аврора.
«14 грн за пачку. 2 вкуса — рыба и мясо. Гривна из каждой пачки будет донатиться в фонд UAnimals», — написал он.
Источник: Минфин
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