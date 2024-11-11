К закрытию межбанка курс доллара вырос на 15 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро упало на 5 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 11 ноября: на межбанке доллар вырос, а евро подешевело
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Открытие 11 ноября
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Закрытие 11 ноября
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Изменения
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41,20/41,23
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41,35/41,37
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15 /14
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44,05/44,07
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44,00/44,01
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5/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,60 грн. Евро покупают за 44,30 грн., а продают за 44,89 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,62−41,68, евро — 44,55−44,75 грн.
Источник: Минфин
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