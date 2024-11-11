«єОселя»: С начала года украинцы получили доступные кредиты на жилье на 13,3 млрд грн

С начала 2024 года 7 789 украинских семей получили кредиты на льготных условиях по программе доступной ипотеки есть єОселя. Общая сумма кредитов за это время — 13,3 млрд грн. В частности, 1783 кредита выдано на приобретение жилья у застройщика. Об этом сообщил заместитель Министра экономики Украины Андрей Телюпа.

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Изменение условий

«Для стимулирования строительной и смежных отраслей Правительство изменило условия программы єОселя, сместив акцент на рынок первичного жилья. Это будет стимулировать строительную отрасль и будет способствовать восстановлению Украины, а украинцы, не имеющие жилья или желающие улучшить условия проживания, могут получить кредиты по льготной ставке. В частности, за все время действия программы уже 14,1 тыс. Украинские семьи получили кредиты на жилье на сумму более 22,8 млрд грн», — отметил Телюпа.

В настоящее время военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, ученые и члены их семей могут получить кредиты по льготной ставке в 3%, для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и других граждан без жилья ставка ипотеки составляет 7%.

В частности, за прошедшую неделю выдано 133 кредита на 234 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

39 военнослужащих и правоохранителей

3 педагога

12 медиков

4 ученых

Кредиты под 7% получили:

62 украинца без собственного жилья

6 ВПО

7 ветеранов

Где выдано больше всего

Больше кредитов выдано в городе Киеве — 42, Киевской области — 37, Ивано-Франковской области — 7.

Кроме того, по типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 75 украинцев, из них на стадии строительства — 27 объектов, также 58 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.

Напомним

Программа єОселя является одной из составляющих политики «Сделано в Украине», которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно на создание благоприятных условий для развития производства. Программа началась в октябре 2022 года.

Реализуется в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и «Укрфинжитло».

Банками-партнерами єОсели являются Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк и BISBANK.