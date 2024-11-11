Google Gemini запустит собственное приложение на iPhone

Владельцы iPhone вскоре смогут загрузить отдельное приложение Gemini — это чат-бот на базе ИИ. Пока сервисом можно было воспользоваться только через приложение Google, пишет 9to5Google, передает mezha.media.

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О появлении отдельной программы чат-бота на iOS сообщил один из пользователей Reddit. Ему и нескольким другим людям удалось скачать и попробовать новую программу. Пока она не является общедоступной и скачать ее смогли только пользователи из Филиппин.

Пользователям отдельного приложения Gemini для iOS будут доступны все те же функции, что и в Google. Кроме того, некоторые пользователи также поделились скриншотами разговорной функции Gemini Live, которая пока не была доступна на iOS.

К сожалению, пока неизвестно когда Google сделает новое приложение общедоступным.