Visa и Tencent запускают оплату взмахом ладони в Сингапуре

Китайский технологический конгломерат Tencent сотрудничает с Visa , чтобы вывести свою технологию распознавания ладоней для цифровых платежей на международный рынок из Сингапура. Об этом пишет телеграм-канал FinTech.

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Подробности

В рамках соглашения держатели карт Visa из сингапурских банков-участников, включая DBS, OCBC и UOB, примут участие в пилотной программе.

Пользователи-участники будут проходить одноразовую регистрацию в торговых точках (POS) мерчантов, где им будет предложено приложить карту Visa, отсканировать ладонь и пройти аутентификацию.

После регистрации платежный токен Visa будет привязан к биометрическому шаблону ладони, что позволит им в будущем осуществлять платежи у мерчантов-участников программы просто взмахом ладони — никаких карт или телефонов не потребуется.

Подчеркивая безопасность своей системы, Tencent заявляет, что использует двухэтапный процесс, проверяющий как отпечатки ладоней, так и уникальный рисунок вен под кожей.

Данные пользователя шифруются для хранения необратимым способом, что делает невозможным их расшифровку, кражу или повторное использование третьими лицами.