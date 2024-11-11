Китайский технологический конгломерат Tencent сотрудничает с Visa, чтобы вывести свою технологию распознавания ладоней для цифровых платежей на международный рынок из Сингапура. Об этом пишет телеграм-канал FinTech.
Visa и Tencent запускают оплату взмахом ладони в Сингапуре
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Подробности
В рамках соглашения держатели карт Visa из сингапурских банков-участников, включая DBS, OCBC и UOB, примут участие в пилотной программе.
Пользователи-участники будут проходить одноразовую регистрацию в торговых точках (POS) мерчантов, где им будет предложено приложить карту Visa, отсканировать ладонь и пройти аутентификацию.
После регистрации платежный токен Visa будет привязан к биометрическому шаблону ладони, что позволит им в будущем осуществлять платежи у мерчантов-участников программы просто взмахом ладони — никаких карт или телефонов не потребуется.
Подчеркивая безопасность своей системы, Tencent заявляет, что использует двухэтапный процесс, проверяющий как отпечатки ладоней, так и уникальный рисунок вен под кожей.
Данные пользователя шифруются для хранения необратимым способом, что делает невозможным их расшифровку, кражу или повторное использование третьими лицами.
Комментарии - 2
Картки є, банківські каблучки з чіпами є, оплата за допомогою NFS телефонів є, це для чого?
Це не про безпеку, а про контроль більше, з боку держави.
Якщо комусь треба буде підробити вашу картку або ваші відбитки, то це зроблять, а чим більше ваших даних є у всіляких структур, тим простіше їх викрасти зловмисникам, тому ініціатива під питанням насправді.