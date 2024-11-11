Фондовый рынок Китая упал после объявления о фискальных правительственных стимулах

Китайские фондовые рынки упали в понедельник, 11 ноября, после того, как объявленный пакет фискальных стимулов от правительства вместо поддержки экономики вызвал беспокойство инвесторов. Об этом сообщает Financial Times.

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Индекс Hang Seng в Гонконге снизился на 2,1%, как и материковый индекс CSI 300. Цены на нефть марки Brent также снизились на 0,4% до 73,50 долл. за баррель из-за неопределенности спроса со стороны Китая.

На прошлой неделе китайские акции выросли на ожиданиях дополнительных деталей фискального плана Пекина, но разочарование вызвало отсутствие мер, направленных на стимулирование потребления, отмечают аналитики.

Трейдеры в Гонконге начали распродажу китайских акций, демонстрируя скепсис по результативности нового пакета. Стоимость шестимесячных опционов на индекс Hang Seng China Enterprises снизилась на 8,5%.

Министр финансов Лан Фоань сообщил об изучении дополнительных мер по рекапитализации банков и стимулированию потребления, однако конкретные шаги пока не озвучены.

Курс юаня также снизился до годового минимума — 7,18 юаней за доллар. Это отражает растущее давление на национальную валюту из-за оттока инвестиций и рыночных ожиданий возможного торгового напряжения с США.