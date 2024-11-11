FTX подала в суд на Binance и требует вернуть ей $1,8 млрд

Управляющие банкротством рухнувшей в 2022 году криптобиржи FTX подали в суд на криптобиржу Binance и ее бывшего главу Чанпэна Чжао, требуя вернуть около $1,8 млрд, пишет Bloomberg. Истцы утверждают, что средства были получены Binance в 2021 году в ходе мошеннической сделки.

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Что известно

Binance, Чжао и другие руководители крупнейшей криптобиржи получили эти средства в рамках сделки по обратному выкупу акций в июле 2021 года, проводившейся тогда еще главой FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом, который сейчас находится в тюрьме.

ґСогласно заявлению, поданному в суд от имени FTX, в рамках той сделки Binance и Чжао продали обратно Бэнкману-Фриду около 20% акций международного подразделения FTX и 18,4% акций его подразделения в США. Из документов следует, что Бэнкман-Фрид заплатил за обратный выкуп акций около $1,76 млрд в нативных токенах биржи FTX (FTT), криптовалютах BNB и BUSD.

FTX и ее дочерняя торговая компания Alameda Research «возможно, были неплатежеспособны с самого начала и, безусловно, были неплатежеспособны по балансу к началу 2021 года», говорится в судебных документах Поэтому, истцы утверждают, что сделка по обратному выкупу акций была совершена мошенническим путем.

Иски против инвесторов

Этот иск — один из многих, поданных в суд биржей FTX и компанией Alameda против своих бывших инвесторов, аффилированных лиц и клиентов в рамках дела о банкротстве. Только 9 ноября компании подали в суд 23 иска, по данным издания.

Среди них также требования к крупной американской бирже Cryptо.соm и к основанной Марком Цукербергом политической группе FWD.US.

Также FTX предъявило претензии к Энтони Скарамуччи и его хедж-фонду SkyBridge Capital. Юристы бирже утверждают, что в 2022 году Бэнкман-Фрид инвестировал $67 млн в различные проекты SkyBridge, поскольку Скарамуччи «искал финансовой помощи». Но эти инвестиции «практически не принесли никакой пользы», считают истцы. Согласно судебным документам, сейчас FTX пытается взыскать с компании более $100 млн в качестве компенсации ущерба.

Как отреагировал токен FTT

На фоне новости, о подаче множества исков биржей FTX и компанией Alameda, курс токена FTT в моменте вырос на 12%, c $1,95 до $2,19. Затем цена токена скорректировалась, на 12:30 он торгуется около $2,12.

Несмотря на то, что FTX проходит процедуру банкротства с конца 2022 года, ее токен продолжает торговаться на криптобиржах, включая саму Binance.