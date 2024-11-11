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11 ноября 2024, 13:14 Читати українською

Спрос на новую национальную валюту Зимбабве растет

Валютные резервы Зимбабве выросли до $509 млн из-за того, что компании ликвидируют свои валютные позиции, создавая спрос на местную единицу. Об этом сообщает Bloomberg.

Валютные резервы Зимбабве выросли до $509 млн из-за того, что компании ликвидируют свои валютные позиции, создавая спрос на местную единицу.

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Рост ZiG

Укреплению местной валюты, известной как ZiG, также способствовало повышение центральным банком базовых процентных ставок в сентябре до 35% с 20%.

На прошлой неделе ZiG достиг своего первого недельного роста после девальвации в конце сентября, поднявшись до 25,60 доллара.

«Жесткие условия ликвидности ZiG на фоне жесткой монетарной политики на рынке увеличили желание экономических агентов ликвидировать свои валютные позиции. Эти условия в значительной степени способствовали укреплению национальной валюты», — сказал глава Резервного банка Зимбабве Джона Мушайаванху.

По его словам, по состоянию на 6 ноября резервы в местной валюте составляли около $129 млн, в то время как резервы в иностранной валюте составили $509 млн.

Предыстория

ZiG, начавший функционировать в апреле и поддерживаемый золотовалютными резервами Зимбабве, является шестой попыткой страны за 15 лет создать стабильную местную валюту, которая заменит доллар в качестве основной единицы обмена.

В сентябре ZiG был девальвирован на 43% по отношению к доллару одновременно с повышением процентных ставок. Это привело к скачку месячной инфляции в октябре до 37,2% с 5,8% в сентябре.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
11 ноября 2024, 13:19
#
«ZiG» абревіатура наче німець в 43 хоче крикнути викидуючи долоню від серця)))
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