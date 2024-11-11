Доллар удерживает позиции в ожидании отчета по инфляции

Доллар торгуется на положительной территории в понедельник, так как рынки ожидают данных по инфляции в США и выступления представителей ФРС на этой неделе, пишет Reuters.

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DXY

Индекс доллара, который ранее сегодня отметился в зоне 105,14, держался непосредственно над уровнем 105,00 по состоянию на 09:11. На прошлой неделе USD обновил максимум конца июня в зоне 105,44.

Тем временем юань под давлением, разочаровавшись в новом пакете стимулирующих мер со стороны Пекина и поступивших экономических данных.

Вышедшие в выходные отчеты показали, что потребительские цены в октябре росли самыми медленными темпами за четыре месяца, а дефляция цен производителей усугубилась.

Отчеты о розничных продажах и промышленном производстве, выходящие в пятницу, должны показать, оказывают ли попытки Пекина стимулировать спрос реальное влияние на экономику.

Разочарование в последнем пакете мер привело к падению австралийского и новозеландского долларов в пятницу, так как обе страны являются крупными экспортерами в Китай.

Торги

Торги проходили вяло, поскольку рынки облигаций США закрыты в связи с государственным праздником, но акции и фьючерсы открыты.

Пара EUR/USD в понедельник торгуется на $1,0715, потеряв на прошлой неделе 1%.

Европейская политика остается в центре внимания, так как канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов объявить вотум доверия до Рождества, прокладывая путь к внеочередным выборам после распада правящей коалиции.