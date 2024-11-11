Какие услуги больше всего украинцы покупают онлайн — WayForPay

Образовательные услуги лидируют по расходам украинцев среди других категорий онлайн. Так, наибольший объем платежей приходится именно на оплату услуг по обучению, по сравнению с почти 50 категориями других видов услуг в области e-commerce. Об этом свидетельствуют объемы трансакций через сервис онлайн-платежей WayForPay за 9 месяцев 2024 года.

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Через сервис с января по сентябрь включая объем платежей в этой категории составил более 4 миллиардов 270 миллионов гривен, а средняя сумма одной трансакции свыше 2600 гривен.

В сервисе среди причин видят то, что предоставлять услуги по обучению стало гораздо легче благодаря более доступным инструментам по оплате. Они не нуждаются в дополнительных отдельных решениях, например, разработке собственного сайта. Так предложение такого вида услуг упростилось в результате возможности принимать платежи через мессенджеры либо в приложениях через готовые боты, либо с помощью QR-кода в QR-терминалах, на страницах в социальных сетях и т. д.

В то же время запрос на разнообразные образовательные курсы, обучение с целью повышения квалификации высок.

Вторыми по объему по итогам 9 месяцев стали консультационные услуги. В категории, куда входит широкий круг работ по экспертизе, оценке, подготовке выводов и рекомендаций в различных сферах, объем платежей составил более 1 миллиарда 350 миллионов гривен. В среднем сумма одной трансакции в категории консультационной услуги составила почти 1300 гривен.

Третьими по объему онлайн-транзакций по итогам трех кварталов стало приобретение билетов в театры и на другие мероприятия (кроме кино), который составил более 363 миллионов гривен. Но после полномасштабного вторжения россиян она значительно сократилась.

Отдельно в WayForPay обнародовали данные об объемах онлайн-транзакций по итогам 9 месяцев по следующим категориям: