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11 ноября 2024, 12:23 Читати українською

Какие услуги больше всего украинцы покупают онлайн — WayForPay

Образовательные услуги лидируют по расходам украинцев среди других категорий онлайн. Так, наибольший объем платежей приходится именно на оплату услуг по обучению, по сравнению с почти 50 категориями других видов услуг в области e-commerce. Об этом свидетельствуют объемы трансакций через сервис онлайн-платежей WayForPay за 9 месяцев 2024 года.

Образовательные услуги лидируют по расходам украинцев среди других категорий онлайн.
Фото: depositphotos

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Подробности

Через сервис с января по сентябрь включая объем платежей в этой категории составил более 4 миллиардов 270 миллионов гривен, а средняя сумма одной трансакции свыше 2600 гривен.

В сервисе среди причин видят то, что предоставлять услуги по обучению стало гораздо легче благодаря более доступным инструментам по оплате. Они не нуждаются в дополнительных отдельных решениях, например, разработке собственного сайта. Так предложение такого вида услуг упростилось в результате возможности принимать платежи через мессенджеры либо в приложениях через готовые боты, либо с помощью QR-кода в QR-терминалах, на страницах в социальных сетях и т. д.

В то же время запрос на разнообразные образовательные курсы, обучение с целью повышения квалификации высок.

Вторыми по объему по итогам 9 месяцев стали консультационные услуги. В категории, куда входит широкий круг работ по экспертизе, оценке, подготовке выводов и рекомендаций в различных сферах, объем платежей составил более 1 миллиарда 350 миллионов гривен. В среднем сумма одной трансакции в категории консультационной услуги составила почти 1300 гривен.

Третьими по объему онлайн-транзакций по итогам трех кварталов стало приобретение билетов в театры и на другие мероприятия (кроме кино), который составил более 363 миллионов гривен. Но после полномасштабного вторжения россиян она значительно сократилась.

Отдельно в WayForPay обнародовали данные об объемах онлайн-транзакций по итогам 9 месяцев по следующим категориям:

  • туристические услуги — более 310 миллионов гривен,
  • рекламные услуги — около 294 миллионов гривен,
  • спортивные услуги — более 64 миллионов гривен,
  • медицинские услуги — более 28 миллионов гривен.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
Я_ __
Я_ __
11 ноября 2024, 12:25
#
Еротичні)) ну на patreon, onlyfans і тд, врешті решт скільки слідчих дій проводять «стражі порядку» на цих сайтах, ловлячи тих, хто продає оголені фото по 100 грн))
+
0
Mindent
Mindent
11 ноября 2024, 12:54
#
Невже в інтернеті замало цього добра за безкоштовно?))))
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