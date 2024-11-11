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11 ноября 2024, 11:56 Читати українською

S&P 500 подскочил к историческому максимуму в 6000, но инфляции может помешать дальнейшему ралли

Вскоре инвесторы сосредоточатся на том, смогут ли тенденции инфляции помочь поддержать рекордное ралли акций, которое получило толчок после победы Дональда Трампа в президентской гонке в США. Об этом сообщает Reuters.

Вскоре инвесторы сосредоточатся на том, смогут ли тенденции инфляции помочь поддержать рекордное ралли акций, которое получило толчок после победы Дональда Трампа в президентской гонке в США.

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Эйфория вокруг Трампа

Индекс S&P 500 подскочил к историческому максимуму и впервые достиг уровня 6000 в пятницу, из-за ожиданий снижения налогов и более мягкого регулирования при Трампе помогли поднять аппетит к акциям.

Успокаивающий экономический прогноз от Федерального резерва, в четверг снизивший ставку на 25 базисных пунктов, также способствовал повышению настроений.

Однако способность центрального банка продолжать снижать ставки будет проверена тем, будут ли свидетельствовать новые данные о том, что инфляция продолжает умеренно снижаться.

Инфляция

Отчет по индексу потребительских цен от 13 ноября должен «подтвердить, что инфляция продолжает двигаться в правильном направлении», — сказал главный рыночный стратег B Riley Wealth Арт Хоган.

Инвесторы считают, что предложения Трампа, в том числе более высокие тарифы, могут подтолкнуть потребительские цены вверх. Тем временем американские данные оказались сильнее, чем ожидалось: недавний отчет показал, что экономика выросла на 2,8% в третьем квартале.

Прогноз

Ожидается, что индекс потребительских цен в октябре вырастет на 2,6% в годовом исчислении, согласно прогнозам экономистов, опрошенных агентством Reuters. Это будет незначительным ростом по сравнению с 2,4% в сентябре, что стало наименьшим приростом с 2021 года, но значительно ниже максимумов, достигнутых в 2022 году, что заставило ФРС повысить процентные ставки.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Я_ __
Я_ __
11 ноября 2024, 12:26
#
«S&P 500 підскочив до історичного максимуму у 6000, але інфляції може завадити подальшому ралі»

тут напевно хотіли сказати «але інфляціЯ може завадити»?
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