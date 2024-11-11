S&P 500 подскочил к историческому максимуму в 6000, но инфляции может помешать дальнейшему ралли

Вскоре инвесторы сосредоточатся на том, смогут ли тенденции инфляции помочь поддержать рекордное ралли акций, которое получило толчок после победы Дональда Трампа в президентской гонке в США. Об этом сообщает Reuters.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Эйфория вокруг Трампа

Индекс S&P 500 подскочил к историческому максимуму и впервые достиг уровня 6000 в пятницу, из-за ожиданий снижения налогов и более мягкого регулирования при Трампе помогли поднять аппетит к акциям.

Успокаивающий экономический прогноз от Федерального резерва, в четверг снизивший ставку на 25 базисных пунктов, также способствовал повышению настроений.

Однако способность центрального банка продолжать снижать ставки будет проверена тем, будут ли свидетельствовать новые данные о том, что инфляция продолжает умеренно снижаться.

Инфляция

Отчет по индексу потребительских цен от 13 ноября должен «подтвердить, что инфляция продолжает двигаться в правильном направлении», — сказал главный рыночный стратег B Riley Wealth Арт Хоган.

Инвесторы считают, что предложения Трампа, в том числе более высокие тарифы, могут подтолкнуть потребительские цены вверх. Тем временем американские данные оказались сильнее, чем ожидалось: недавний отчет показал, что экономика выросла на 2,8% в третьем квартале.

Прогноз

Ожидается, что индекс потребительских цен в октябре вырастет на 2,6% в годовом исчислении, согласно прогнозам экономистов, опрошенных агентством Reuters. Это будет незначительным ростом по сравнению с 2,4% в сентябре, что стало наименьшим приростом с 2021 года, но значительно ниже максимумов, достигнутых в 2022 году, что заставило ФРС повысить процентные ставки.



Інвестиційний трамплін. Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу