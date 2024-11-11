«АрселорМиттал Кривой Рог» в 2024 году потерял более $50 млн из-за войны

Меткомбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», входящий в одну из крупнейших сталеварных групп мира ArcelorMittal, потерял в 2024 году из-за событий, связанных с войной, — более $50 млн. Большинство — из-за отключения электричества. Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказал СЕО АМКР Мауро Лонгобардо.

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Летом блекаут заставил меткомбинат остановить домны на 10 дней — это был большой ущерб, отметил Лонгобардо. Из-за другого отключения, которое длилось несколько минут, от пожара пострадала коксовая батарея, рассказал он.

АМКР имеет 10 МВт дизельных генераторов, которые должны включиться и дать возможность безопасно остановить производство при отключении. Но пожар на коксохиме произошел настолько быстро, что генераторы не успели включиться, отметил Лонгобардо.

«Сейчас мы ищем решение, как защититься от подобных внезапных инцидентов. Для компании, очень близкой к выходу на безубыточный уровень, потеря $50 млн — это очень неприятно», — сказал СЕО АМКР.

Напомним

АМКР — крупный налогоплательщик и крупнейший работодатель в Кривом Роге. Предприятие является одним из самых крупных производителей металлопродукции в Украине.

В 2023 году налоговые платежи «АрселорМиттал Кривой Рог» в бюджеты всех уровней составили 4,1 млрд грн налогов и сборов. Из них 243 млн грн поступили в государственный бюджет и 2,2 млрд грн — в местные бюджеты.