Курс валют на 11 ноября: доллар и евро в банках подешевели

В понедельник на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже снизился на 5 копеек. Курс евро потерял 10 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке, а в продаже прибавил 3 копейки. Евро потеряло 12 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,60 грн. Евро покупают за 44,30 грн, а продают за 44,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,55−41,62, евро — 44,70−44,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,20−41,23 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,05−44,07 грн/евро.

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