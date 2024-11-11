Пенсионный фонд с начала года получил 400 миллиардов от единого соцвзноса

В Пенсионный фонд с начала этого года поступило 399,8 млрд грн от единого социального взноса, из которых 43,3 млрд грн — в октябре. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда, передает Укринформ.

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Бюджет Пенсионного фонда

В январе-октябре 2024 года в бюджет Пенсионного фонда фактически поступило 399,8 млрд грн от уплаты единого социального взноса, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование, в том числе в октябре — 43,3 млрд грн.

В целом, собственные доходы Пенсионного фонда, то есть часть социального взноса, а также другие платежи, за 10 месяцев этого года составляли 426,9 млрд грн, что на 52,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат в январе-октябре было перечислено 205,9 млрд грн (-1,8 млрд грн до показателей 2023 года).

На выплату жилищных субсидий и льгот в Пенсионный фонд за указанный период поступило 29,6 млрд грн, на выплаты по программе общегосударственного социального страхования — 28,8 млрд грн.