В областях Украины вводят экстренные отключения света. Это превентивная мера. Об этом сообщает ДТЭК.
Укрэнерго ввело превентивные экстренные отключения света по Украине
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«Киев, Киевская, Одесская, Днепропетровская, Донецкая области: по указанию Укрэнерго применяются превентивные экстренные отключения света», — говорится в сообщении.
Графики отключений введены в связи с угрозой ракетного обстрела.
Графики отключений вводятся в:
- Сумской области,
- Житомирской области,
- Харьковской области,
- Черкасской области,
- Днепропетровской области,
- Киеве,
- Киевской области,
- Донецкой области.
Источник: Минфин
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