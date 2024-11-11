За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 770 оккупантов.
Потери врага за 10 ноября: 1770 российских оккупантов, 4 танка и 57 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 710660 (+1770) человек,
- танков — 9253 (+4) ед.
- боевых бронированных машин — 18766 (+40) ед.
- артиллерийских систем — 20314 (+34) ед.
- РСЗО — 1245 (+0) ед.
- средства ПВО — 996 (+0) ед.
- самолетов — 369 (+0) ед.
- вертолетов — 329 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 18676 (+57),
- крылатые ракеты — 2636 (+2),
- корабли /катера — 28 (+0) ед.
- подлодки — 1 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн — 28802 (+119) ед.
- специальная техника — 3620 (+16)
Источник: Минфин
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