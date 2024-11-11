Лондон сохранил первое место в рейтинге Brand Finance городских брендов мира

Лондон сохранил лидерство в рейтинге городских брендов мира, составленном консалтинговой компанией Brand Finance. Британская столица получила 90,9 балла из 100 возможных.

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«Лондон продолжает сиять как лучший городской бренд мира благодаря сильному международному присутствию, богатой культурной идентичности и знаменитым учебным заведениям, — заявил CEO и председатель правления Brand Finance Дэвид Хейг. — Впрочем, на его имидже сказываются такие проблемы, как уровень цен и предположительный уровень бюрократии, включая трудности с получением визы после выхода Британии из ЕС».

Тройка лидеров

Остальные участники тройки лидеров также не изменились. Второе место занял Нью-Йорк с 89,8 балла, третье — Париж с 87,8 балла.

Пятерку в этот раз вместо Лос-Анджелеса и Сиднея замкнули Токио и Дубай.

Составители рейтинга также отметили доминирование европейских городов в подкатегории «Культура и наследие», где они заняли 17 из 20 первых мест, включая весь топ-5 (Париж, Рим, Лондон, Вена, Милан).

Рейтинг составлен на основе опроса более 15 тысяч человек из 20 стран.