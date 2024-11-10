За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 708890 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 9 ноября: 1 350 российских оккупантов, 11 танков и 44 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 708890 (+1350) человек,
- танков — 9249 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 18726 (+29) ед,
- артиллерийских систем — 20280 (+31) ед,
- РСЗО — 1245 (+0) ед,
- средства ПВО — 996 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 18619 (+44),
- крылатые ракеты — 2634 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 28683 (+122) ед,
- специальная техника — 3604 (+0).
Источник: Минфин
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