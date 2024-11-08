Торговля валютными опционами достигла рекорда после победы Трампа

Торговля валютными опционами взлетела до рекордного уровня после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку трейдеры спешили сделать ставку на дальнейший рост доллара, пишет Bloomberg.

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По данным Depository Trust & Clearing Corporation, в среду было заключено контрактов на сумму более 160 миллиардов долларов, что является самым высоким дневным объемом за всю историю наблюдений, начиная с 2013 года.

Данные DTCC показывают, что торговля евро-опционами была в четыре раза выше среднего показателя за последнее время, а платформа EBS зафиксировала рекордный объем торгов китайским юанем. По словам трейдеров в Европе, большая часть активности на внебиржевых торгах была обусловлена открытием новых позиций, делающих ставку на укрепление доллара.

В среду доллар вырос в цене, поскольку Трамп победил на президентских выборах в США. Ожидается, что его политика по снижению налогов и повышению торговых тарифов будет способствовать инфляции и сохранит высокие процентные ставки. Индекс доллара Bloomberg Spot Index достиг годового максимума, после чего частично откатился перед выходными.

Евро оказался в числе главных аутсайдеров, так как считается, что торговые тарифы негативно повлияют на рост региона и заставят ЕЦБ более агрессивно снижать процентные ставки, чем ФРС.