К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Евро упало на 22 копейки в покупке и на 21 копейку в продаже.
Курс валют на вечер 8 ноября: гривна укрепилась на межбанке
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Открытие 8 ноября
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Закрытие 8 ноября
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Изменения
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41,30/41,32
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41,20/41,23
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10 /9
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44,53/44,53
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44,31/44,32
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22/21
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,65 грн. Евро покупают за 44,40 грн., а продают за 45,00 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,55−41,59, евро — 44,82−45,00 грн.
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Источник: Минфин
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