Китай выделит $1,4 трлн для поддержки местного самоуправления

Китай объявил том, что готов вложить 10 трлн юаней ($1,4 трлн) для поддержки местных органов власти, сталкивающихся с долговыми трудностями.

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Программа будет работать до 2028 года. Министр финансов Лан Фоан также пообещал провести «более решительную» фискальную политику в следующем году.

Трейдеры и инвесторы негативно восприняли эту новость, поскольку ожидали вливания средств для поддержки экономики, а не закрытия дыр в местных бюджетах.