Китай объявил том, что готов вложить 10 трлн юаней ($1,4 трлн) для поддержки местных органов власти, сталкивающихся с долговыми трудностями.
Китай выделит $1,4 трлн для поддержки местного самоуправления
►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Программа будет работать до 2028 года. Министр финансов Лан Фоан также пообещал провести «более решительную» фискальную политику в следующем году.
Трейдеры и инвесторы негативно восприняли эту новость, поскольку ожидали вливания средств для поддержки экономики, а не закрытия дыр в местных бюджетах.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии