В октябре спрос на электромобили в Украине снизился на 5%

В октябре 2024 года украинский автопарк пополнили 4277 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает Укравтопром.

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Отмечается, что доля новых машин в регистрациях BEV составила 23% против 19% в прошлом году.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4124 шт. (новых — 969 шт., б/у — 3155 шт.).

Среди 153 коммерческих электромобилей новыми были только 17 автомобилей.

Самые популярные авто

В ТОП-5 новых электромобилей луны попали:

Honda M-NV — 188 ед.;

Volkswagen ID.4 — 100 ед.;

Zeekr 001 — 94 ед;

BYD Song Plus — 74 ед.;

Audi Q4 e-tron — 41 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

Nissan Leaf — 447 ед;

Tesla Model Y — 299 ед.;

Tesla Model 3 — 281 ед.;

Hyundai Kona Electric — 195 ед.;

Volkswagen e-Golf — 182 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 44,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% б/у.

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