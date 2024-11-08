В октябре 2024 года украинский автопарк пополнили 4277 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, сообщает Укравтопром.
В октябре спрос на электромобили в Украине снизился на 5%
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Отмечается, что доля новых машин в регистрациях BEV составила 23% против 19% в прошлом году.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4124 шт. (новых — 969 шт., б/у — 3155 шт.).
Среди 153 коммерческих электромобилей новыми были только 17 автомобилей.
Самые популярные авто
В ТОП-5 новых электромобилей луны попали:
- Honda M-NV — 188 ед.;
- Volkswagen ID.4 — 100 ед.;
- Zeekr 001 — 94 ед;
- BYD Song Plus — 74 ед.;
- Audi Q4 e-tron — 41 ед.
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf — 447 ед;
- Tesla Model Y — 299 ед.;
- Tesla Model 3 — 281 ед.;
- Hyundai Kona Electric — 195 ед.;
- Volkswagen e-Golf — 182 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 44,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80% б/у.
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения
⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время
Комментарии