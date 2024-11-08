Курс валют на 8 ноября: доллар в банках подешевел на 5 копеек

В пятницу на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже снизился на 5 копеек. Курс евро не изменился в покупке и продаже.

►Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках не изменился в покупке и продаже. Евро также остался на предыдущем уровне.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,65 грн. Евро покупают за 44,35 грн, а продают за 45,00 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,53−41,58, евро — 44,86−45,05 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,30−41,32 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 44,53−44,53 грн/евро.

Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту